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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الملك عبد الله الثاني يلقي اليوم خطاب العرش في مجلس الأمة

صدى البلد

يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، خطاب العرش أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر.


وبهذه المناسبة فأن مجلس النواب الأردني "يتعامل في دورته العادية القادمة التي تستمر ستة أشهر، مع ملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة لعامي 2018 و2019".

 

يشار إلى أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية العادية يأتي "وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، من خلال اقتصار الحضور على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي بين الحضور بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات".

 

والجدير بالذكر أن مجلسي الأعيان والنواب يرفعان "كلا على حدة، رديهما على خطاب العرش السامي خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية".

 

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