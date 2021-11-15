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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع عقود إنشاء النادي المصري الجديد في بورسعيد بتكلفة 600 مليون جنيه

صدى البلد

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقود إسناد إنشاء النادي المصري الجديد مع الدكتورة هدى أيوب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعادل عبد الفتاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

 

ووجه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على أوجه التنمية التى تمت على أرض بورسعيد بل فى ربوع مصر أجمع، وبصفة خاصة تحقيق حلم أبناء بورسعيد وإنشاء النادي المصري الجديد فى موقعه الحالى وفق أحدث طراز، كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب لجهوده المؤثرة والفعالة فى هذا الملف.

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وأكد محافظ بورسعيد أن اليوم يعد يوم تاريخى لمحافظة بورسعيد حيث تشهد المحافظة إنشاء النادي المصري فى موقعه الحالى والذي يضاف إلى سجل إنجازات بناء الجمهورية الجديدة وسيتم تنفيذه على أعلى وأدق المعايير العالمية فى بناء المنشآت الرياضية ومراعاة كل عوامل الأمان به وفق أحدث نماذج التطوير، بالإضافة إلى إنشاء استاد آخر ومدينة أوليمبية بمدينة سلام مصر في شرق بورسعيد، لافتا إلي أن المنشآت الرياضية ببورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا وعلى رأسها تطوير المدينة الرياضية بحى الضواحى والمراكز الشبابية على مستوي المحافظة على أعلى مستوى، منوها إلى أن المشروعات الصحية والرقمية الجديدة ببورسعيد ساهمت فى توفير بنية تحتية مطورة تخدم القطاع الرياضي ببورسعيد.

 

وأشار المحافظ إلي أن تكلفة استاد نادي المصري الجديد تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه وتتحمل محافظة بورسعيد نسبة ٢٥% من تكاليف إنشاء النادي، مؤكدا أن نادي المصري الجديد يتم بناؤه بجهود الدولة المصرية ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم، حيث تم الاتفاق على إقامة استاد النادي المصري الجديد في نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليا، وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب الرياضية الموجودة في العالم وسيكون شكله المعماري متناسبا مع أفضل ملاعب العالم وفي إطار التنمية الشاملة التي تجرى حاليا بمحافظة بورسعيد.

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