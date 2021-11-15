الأردن.. انتخاب عبد الكريم الدغمي رئيساً لمجلس النواب

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن (بترا) بأنه جرى انتخاب عبد الكريم الدغمي رئيساً لمجلس النواب في المملكة.

وأشارت الوكالة ، إلى أن الدغمي حاز على 64 صوتاً، مقابل 58 صوتاً حصل عليها منافسه نصار القيسي.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، افتتح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، وألقى خطاب العرش.

يشار إلى أن الدغمي هو نائب مخضرم في مجلس النواب الأردني منذ أكثر من 25 عاما، وهو من مواليد مدينة المفرق في عام 1955.

وحصل عبد الكريم الدغمي ، على بكالوريوس الحقوق من جامعة بيروت العربية، كما شغل مناصب عدة بينها وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير العمل ووزير العدل.

وجاء افتتاح هذه الدورة البرلمانية العادية في الأردن "وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، من خلال اقتصار الحضور على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي بين الحضور بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات".