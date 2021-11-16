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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 ألفا و903 إصابات كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

 أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 30 ألفا و903 حالات حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و255 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 895 ألفاً و564 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 853 ألفا و406 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 254 مليوناً و606 آلاف و286 حالة، شفي منها 230 مليوناً و212 ألفا و293 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و122 ألفاً و842 حالات حول العالم.

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