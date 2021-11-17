حوار مع نائب..سامح الشيمي: أتمنى صدور قانون انتخابات المحليات قريبا..وأبذل ما في وسعي لحل مشاكل الشباب

"سطرتم ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، ولقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين من كل الفئات لممارسة حقكم الدستوري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، كان هذا تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، والتي كان أبرزها تشكيل مجلس الشيوخ كمجلس نيابي منتخب جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب.

ومع دعوة الرئيس لتمكين الشباب، حظي مجلس الشيوخ بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين جدرانه، واليوم نلتفي مع النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الإسكندرية.

في البداية، عرفنا بالنائب سامح الشيمي؟

الاسم سامح صلاح الشيمي، بكالوريوس هندسة، 42 عاما، متزوج ولدي بنتان وولد، ورئيس مجلس إدارة لإحدى الشركات .

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متى بدأ النائب سامح الشيمي ممارسة السياسة؟ وما هي خبراتك السياسية السابقة على التحاقك بمجلس الشيوخ؟

بدأت الحياة السياسية منذ 2008، وكنت عضو المجلس الشعبي المحلى لمحافظه الإسكندرية دورة 2008/2012، ووكيل لجنه الاستثمار بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة، كما كنت الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية منذ يناير 2020.

هل خضت انتخابات من قبل؟ ومن أين جاءت فكرة الترشح لعضوية أول مجلس الشيوخ عقب التعديلات الدستورية؟

لم اخض انتخابات نيابية، ولكن خضت انتخابات المجلس المحلى للمحافظة؛ وجاءت فكره الترشح بعد التعديلات الدستورية وإعادة طرح تشكيل مجلس الشيوخ بدوره وشكله الجديد وبعد الاطلاع على القانون المنظم لمجلس الشيوخ قررت الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وهو ما تناسب أيضا مع رؤى وتوجهات حزب مستقبل وطن الذي أتشرف أن أكون الأمين المساعد للحزب على مستوى محافظه الإسكندرية.

دور الدعم الحزبي في نجاح جميع مرشحين مستقبل وطن في الانتخابات في الإسكندرية؟

حزب مستقبل وطن كان بمثابة القوة والداعم الرئيسي لجميع مرشحي الحزب من خلال القواعد الحزبية في كافة أنحاء المحافظة وعبر الهيكل التنظيمي المتميز من خلال الاقسام وهيئات مكاتبهم فكان للحزب الفضل الاكبر في دعم كافة مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أسفرت عن نجاح جميع مرشحي الحزب في الفردي والقائمة، نظرًا لأن الكورونا تسببت مشاكل كبيره خلال الحملة الانتخابية فكانت عائق كبير انى انزل واحتك بالمواطنين بصوره مباشرة، وقللت فرص عقد مؤتمرات جماهيرية كي نستطيع نوصل للناس برنامج الحزب وأفكارنا الخاصة بهذه المرحلة.

ما شعورك لحظة فوزك في الانتخابات – وعند دخولك البرلمان لاستلام كارنيه العضوية وأداء القسم؟

شعور لا يوصف وبقدر الفرحة بالفوز والانتصار، إلا أن هذا الشعور ده قابله شعور كبير جدا بالمسؤولية إلى تجاه أهلي وناسي.

لماذا انضممت للجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون غيرها؟

جاء انضمامي للجنه لما تضمه من قامات قضائية وقانونيه رفيعة المستوى وكذلك لما اطلعت على اختصاص اللجنة قررت الترشح لعضويه اللجنة دون غيرها.

ما هو الفارق بين دور عضو الشيوخ والنواب خدميًا؟

الجميع يحاول خدمة الناس قدر استطاعته، ويبذل أعضاء المجلسين كل ما في وسعهم لخدمة أهاليهم والتواجد بجوارهم في كل الأزمات.

أبرز القوانين التي تتمنى صدورها؟

اتمنى صدور قانون انتخابات المحليات قريبا.

ماذا الذي ستقدمه للشباب.. خاصة وأنك تنتمي تلك لفئة الشباب؟

الشباب هم مستقبل مصر، وأولى أوليات الرئيس السيسي لنهضة مصر وتقدمها، وأتمنى أن أقدم لهم كل ما يُمكن أن يساعدهم أو يخدمهم سواء على المستوى التشريعي بقوانين تساعدهم على مواجهه تحديات المجتمع وعلى المستوى التنفيذي وعلى مستوى الشارع أتواصل معهم دائما وهناك اجتماعات مستمرة معهم لبحث مشاكلهم وأحاول قدر المستطاع حل هذه المشاكل، وفريق عملي يتضمن نسبة كبيرة من من الشباب فقادرين يوصلوا لفكر ومتطلبات الشباب.

دور مجلس الشيوخ في حل مشاكل الدائرة وبصفة أساسية الأمطار والبيوت القديمة المتهالكة؟

الامطار تم التواصل مع قيادات الصرف الصحي وتم إجراء صيانة لكافة شنايش الامطار وتم تجهيز فريق عمل للاستعداد لمواجهه اى تداعيات للأمطار الفترة المقبلة، وبالنسبة للمنازل القديمة في الإسكندرية، نسعى مع اللواء محمد الشريف، لإيجاد حلي جذري لهذه المشكلة الموجودة منذ عشرات السنين، وإن شاء الله الفترة القادمة تحمل الخير لأهالينا في هذه المناطق.



دور الحزب في الفترة المقبلة ومدى رضائك عن أداء النواب في الشارع؟

النواب يقدمون كل ما في وسعهم بكل اوتوا من قوه ومجهود وان شاء الله القادم أفضل.

الحزب يتبنى فكر الرئيس السيسي في توفير حياة كريمة للمصريين، ويرسخ فكره التواجد مع المواطنين وبحث مشاكلهم وطلباتهم، وعلى سبيل المثال حملات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى الإسكندرية وجميع المحافظات.