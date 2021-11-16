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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة بوجبا بالحجاب خلال احتفاله بعيد ميلادها .. شاهد

صدى البلد

احتفل بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد بعيد ميلاد زوجته، التي أتمت عامها الثامن والعشرين اليوم، ونشرعدة صور تجمعه بها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وظهرت زوجته خلال الصور التي نشرها مرتدية الحجاب، وعلق بوجبا قائلا: " أفضل زوجة وأفضل أم.. ملكتي.. ما شاء الله.. عيد ميلاد 28 سعيد يا عمري".

 

و أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

 

وذكرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لكنه يرغب في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتولي تدريب الفريق حال أي تعثر مستقبلي لسولشاير.

 

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعتمد على العلاقة الجيدة بين لاعب الفريق كريستيانو رونالدو، وزيدان، من أجل إقناع الأخير بتولي تدريب الفريق.

 

وأشارت الصحيفة أن زيدان مازالت تكمن رغبته الأولى في تدريب منتخب فرنسا رافضًا قيادة أي ناد في الوقت الحالي.

 

ولعب رونالدو تحت قيادة زيدان لمدة ما يقارب من 3 أعوام في ريال مدريد الإسباني.

مانشستر يونايتد كريستيانو ريال مدريد بول بوجبا

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