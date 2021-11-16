ملتقى أولادنا يقيم حفل زفاف لإحدى المشاركات من متلازمة داون

أقام ملتقى أولادنا حفل زفاف لإحدى المشاركات في الملتقى من متلازمة داون والاحتفال بها خلال الفعالية التى أقيمت منذ قليل في دار الأوبر المصرية بعرض استعراضي كبير.





وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقي والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.





يذكر أن هذه الدورة من الملتقى، استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقي اولادنا من ذوى القدرات الخاصة معفرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا فيالعروض التي يقدمونها.





ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشبابوالرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القوميللمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافى الروسى.