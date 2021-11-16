إصابة شخصين وتحطم 13 سيارة.. لجنة هندسية لفحص عقار فيصل المنهار جزئيا

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تشكيل لجنة هندسية لفحص آثار انهيار جزئي لعقار بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة بولاق الدكرور وتقدير الخسائر الناجمة عن الحادث، حيث تبين أنه نتيجة انفجار ماسورة غاز أدى إلى انهيار جدران العقار ببولاق الدكرور.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث تسرب غاز بالعقار رقم 8 بشارع جمال عبد الناصر، بدائرة القسم، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جدران شقة بالطابق الأرضي بالعقار، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإخلاء السكان من العقار وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات "بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وانهيار جزئى لحوائط شقتين ووجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى مُحكم بالمكان عقب إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبالفحص تبين انهيار جزئى لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضى ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بـ (13) سيارة، وإصابة (2) من قاطنى العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، واتخاذ الإجراءات القانونية.