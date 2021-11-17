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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم مشاهدة لعبة المصارعة ؟ أزهري يجيب

حكم مشاهدة المصارعة
حكم مشاهدة المصارعة

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال من أحد الشباب يقول صاحبه "ما حكم مشاهدة لعبة المصارعة ؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أن المصارعة كانت موجودة على عهد النبي، وثبت ذلك عنه وعن أصحابه، فكانت من الألعاب المباحة لتقوية الأجساد.

 

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وذكر الشيخ أبو اليزيد سلامة، أن المصارعة التي نراها الآن ، هي عبارة عن دعوة إلى العنف بشكل سيئ جدا ، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله، فهذه الصورة التي نراها هي صورة مرفوضة، أما الرياضة كرياضة من ممارسة ألعاب تفيد البنية الجسدية فهذا لا حرج فيه.

حكم اللعب على المال

 

تلقت دار  الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم لعب كرة القدم بشرط أن يدفع الحجز الذي يخسر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أن لعب كرة القدم بشرط أن يدفع الخاسر ثمن الحجز حرام، لأنه داخل فى القمار.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب أن اللعب على مال عامة أو لعب طرفين والذى يخسر يتحمل شيئا زائدا لا يجوز.

وفي سياق متصل قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما يفعله بعض الشباب الممارسين للعب الكرة، من الاشتراط على أن يدفع مصاريف حجز الملعب، الفريق الخاسر، يُعد قمارًا غير جائز.

وأوضح عثمان أن الحل في أن تكون هذه المعاملة جائزة، أن يشترك كلا الفريقين في الدفع، أو أن يدفع أحدهما قبل اللعب، دون الاشتراط على الفائز أو الخاسر.
 

حكم مشاهدة لعبة المصارعة الازهر الشريف عهد النبي المصارعه الألعاب المباحة حكم اللعب على المال

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