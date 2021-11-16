بعد تألقه فى إلا أنا وزى القمر | محمود ياسين فى ضيافة صدى البلد .. صور

حل الفنان الشاب محمود ياسين ضيفا على موقع صدى البلد ،بعد النجاح الكبير الذى حققه بعد عرض حدوتة “أم العيال" من مسلسل زى القمر ،وحكاية “على الهامش” من مسلسل إلا أنا.

محمود ياسين

الفنانة شهيرة تشيد باداء حفيدها

أشادت الفنانة شهيرة بأداء حفيدها “محمود عمرو ياسين” بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية “أم العيال” من مسلسل زى القمر.

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع فيسبوك :" أبني حبيبي محمود جونيور معلش ياجماعه ماليش دعوه أن ابوه خلانا نخطب له في ثانويه عامه وخلف حوده واحد وعشرين سنه😘ولذلك فهو أبني المبدع صاحب الموهبه والكاريزما العاليه سعيده جدا أنكم عشقتوه ودعمتوه وهو مازال في سنه أولى فن ".

محمود ياسين

وأضافت الفنانة شهيرة:" فخوره بك ياحبيبي وشهادتي فيك زي مابيقولوا مجروحه ربنا يحميك ويحفظك جدك حاتم اباظه ⚘ وجدك محمود ياسين كان نفسى ⚘يكونوا لسه عايشين رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق جامدين اوي الله أكبر عمرو الدالي المؤلف المتميز برافووو انت جميل ⚘ شرين عادل مخرجه ولا أجمل مبدعه و أحساس عالي بالقضيه⚘ شكرا لكل المشاركين حدوته أم العيال مها سليم منتجه من طراز فنانه ".

محمود ياسين

حدوتة أم العيال

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من الفنانة رانيا فريد شوقى ،أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل .

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .

محمود ياسين

حكاية على الهامش

حكاية على الهامش بطولة الفنانة نرمين الفقي كالفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل و ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.

على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”؛ بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

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