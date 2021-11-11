كافح في بلدك الأول.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة للراغبين في الهجرة

قالت الفنانة رانيا فريد شوقى، إن شخصية صباح بمسلسل زى القمر، بحكاية “أم العيال”، نموذج موجود كثيرًا بالمجتمع، وشخصية “عبده” أيضاً .

وأضافت رانيا فريد شوفى، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC، أن شخصية صباح "ضايقتنى" ودايما بسألها: "ليه تعملى فى نفسك وعيالك كدا، دا مفيش أغلى من ضناك، و مدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل ولا مستقبل، لازم الشباب يجرب فى بلده الأول، كفاح وأتعب، وعلى فكرة برا مرمطة برضه".

يبدأ من اليوم عرض أولى حلقات حكاية “ أم العيال ” ، والتى من المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن حكايات مسلسل زى القمر .

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .