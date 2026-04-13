قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد الضجة التي أثارتها.. نيسان تؤجل طرح نيسمو الجديدة

عزة عاطف

في تحديث مثير للاهتمام حول مستقبل السيارات الرياضية لدى نيسان، كشفت تقارير صحفية في أبريل 2026 عن تغييرات جوهرية في الجدول الزمني لإطلاق الجيل القادم من الأيقونة "Z". 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الجيل الحالي، إلا أن نيسان قررت وضع مشروع الجيل الجديد على "الرف" مؤقتًا، مع التركيز الكامل على تطوير الأسطورة "GT-R" (جودزيلا) لتكون هي الانطلاقة الكبرى القادمة للعلامة اليابانية.

تأجيل الجيل الجديد من Z إلى العقد القادم

أكد مسئولون في نيسان أن تطوير خليفة طراز "RZ34" الحالي قد تم دفعه إلى ما بعد عام 2030.

هذا يعني أن الجيل الحالي من نيسان Z قد يستمر في الأسواق لمدة عقد كامل، تمامًا كما حدث مع طراز "370Z" الذي صمد لسنوات طويلة قبل استبداله. 

ويهدف هذا التأجيل إلى منح نيسان الوقت الكافي لتطوير منصة هندسية جديدة تمامًا قد تتشارك في بعض مكوناتها مع طرازات "سكاي لاين" (Skyline) المستقبلية، مع ضمان بقاء Z في فئة سعرية أدنى من GT-R.

الأولوية لـ "جودزيلا" R36.. الهجين هو الحل

السبب الرئيسي لتأجيل Z هو منح الأولوية المطلقة لتطوير الجيل القادم من نيسان GT-R، والمعروف برمز "R36". 

وتشير أحدث البيانات لعام 2026 إلى أن نيسان استقرت على تزويد "جودزيلا" القادمة بمنظومة دفع هجينة متطورة بدلاً من التحول للكهرباء الكاملة. 

سيعتمد النظام على نسخة مطورة بشدة من محرك الـ V6 سعة 3.8 لتر توربو مزدوج، مدعومًا بمحركات كهربائية لرفع القوة الإجمالية وضمان الامتثال لمعايير الانبعاثات الصارمة، مع توقعات بالكشف الرسمي عنها بحلول عام 2028 أو 2029.

استراتيجية "الإصدارات الخاصة" للحفاظ على بريق Z

لكي لا يشعر عشاق Z بالملل خلال فترة الانتظار الطويلة، تخطط نيسان لإطلاق سلسلة من الإصدارات الخاصة والتحديثات المستمرة (مثل إصدارات التراث "Heritage Edition"). 

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "تنشيط" العلامة التجارية كل عامين عبر لمسات تصميمية مستوحاة من الماضي أو تحديثات تقنية طفيفة، وهو ما بدأناه بالفعل مع موديلات 2026 و2027 التي حصلت على واجهة كلاسيكية وناقل حركة يدوي لفئة نيسمو.

تحول نيسان Z إلى نظام "الطلب الخاص" فقط

في خطوة مفاجئة، بدأت نيسان في بعض الأسواق العالمية تحويل طراز Z الحالي إلى نظام "الطلب فقط" (Order-Only). 

مما يعني أن العميل قد لا يجد السيارة متوفرة بشكل فوري في صالات العرض، بل يتعين عليه طلب المواصفات التي يريدها وانتظار تصنيعها خصيصًا له. 

تهدف نيسان من ذلك إلى الحفاظ على قيمة السيارة السوقية وتقليل المخزون الراكد، مع التركيز على العملاء الأكثر جدية وشغفًا بالطراز.

يبدو أن نيسان تعلمت من دروس الماضي؛ فهي لا تريد استعجال إطلاق جيل جديد من Z دون منصة تكنولوجية تضمن استمراريته لعشر سنوات أخرى. 

وبتقديم GT-R أولاً كمظلة للأداء الفائق، ستتمكن الشركة من نقل بعض التقنيات المتطورة لاحقًا إلى طراز Z، مما يضمن أن يكون الجيل القادم (ما بعد 2030) قفزة نوعية حقيقية وليس مجرد تحديث شكلي.

نيسان Z بعد 2030 إطلاق نيسان GT R R36 نيسان Z نيسان جودزيلا الهجينة نيسان 2026 سيارات نيسان الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

ترشيحاتنا

صندوق النقد: تراجع الأسعار العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب سيستغرق وقتا رغم الهدنة

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

