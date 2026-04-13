الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أسماء عبد الحفيظ

مع احتفالات شم النسيم اليوم، تتصدر الأكلات التقليدية المشهد، لكن خلف الأجواء المبهجة قد تختبئ مخاطر صحية خطيرة، خاصة مع تناول الفسيخ غير الآمن. هذه الأكلة الشهيرة قد تتحول في لحظة من طقس احتفالي إلى سبب مباشر لدخول المستشفى بسبب التسمم الغذائي.

في هذا التقرير، حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أخطر أكلة في شم النسيم، وكيف تحمين نفسك وأسرتك من مضاعفات قد تكون مميتة.

لماذا الفسيخ هو الأخطر؟

يُعد الفسيخ من أكثر الأطعمة خطورة إذا لم يتم تحضيره أو تخزينه بشكل صحيح، لأنه قد يحتوي على بكتيريا خطيرة تنتج سموماً تؤثر على الجهاز العصبي.

المشكلة لا تتوقف عند سوء الطعم أو الرائحة، بل قد يصل الأمر إلى التسمم الحاد، خاصة في حالات الفسيخ الفاسد أو المُعد بطرق غير صحية.

كيف يحدث التسمم؟

التسمم الناتج عن الفسيخ يحدث غالبًا بسبب بكتيريا تنمو في بيئة غير صحية أثناء التمليح، وقد تؤدي إلى حالة خطيرة تُعرف بالتسمم الغذائي، والتي قد تتطور بسرعة خلال ساعات قليلة.

ومن أشهر أعراض التسمم الغذائي:

زغللة في العين
صعوبة في البلع
ضعف عام في العضلات
قيء وغثيان شديد
ضيق في التنفس

وفي بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى رعاية طبية عاجلة داخل المستشفى.

متى تصبح الحالة خطيرة؟

الخطورة الحقيقية تظهر عندما يتم تجاهل الأعراض الأولية، خاصة أن بعض أنواع التسمم المرتبطة بالفسيخ تؤثر على الأعصاب بشكل مباشر.

إذا ظهرت الأعراض التالية، يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى:

صعوبة التنفس
شلل أو ضعف شديد
عدم القدرة على فتح العين بشكل طبيعي

هذه علامات تستدعي التدخل الطبي العاجل لإنقاذ الحياة.

 أخطاء شائعة تزيد الخطر


شراء الفسيخ من مصادر غير موثوقة
الاعتماد على الشكل أو الرائحة فقط للحكم عليه
تناوله بكميات كبيرة
تقديمه للأطفال أو كبار السن دون حذر


كيف تحمين نفسك في شم النسيم؟


اشتري الفسيخ من أماكن موثوقة فقط
تأكدي من حفظه في درجة حرارة مناسبة
لا تتناولي كميات كبيرة
تناولي معه خضروات نظيفة جيدًا مثل الخس والبصل الأخضر
يفضل تجنبه تمامًا لمرضى الضغط والأطفال


الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعض الأشخاص يجب أن يتجنبوا الفسيخ تمامًا، وهم:

مرضى ارتفاع ضغط الدم
الحوامل
الأطفال
كبار السن

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

