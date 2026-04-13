حضري كب كيك شوكولاتة في شم النسيم لأطفالك

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كب كيك شوكولاتة بمناسبة الأحتفال بـ شم النسيم، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

مقادير كب كيك شوكولاتة



● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● 1 كوب سكر

● ½ كوب زبدة

● 2 بيضة

● 2 باكو فانيليا

● 1 كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة كاكاو

الوجه

● شوكولاتة مذابة

● زيت

● فورماسيل



طريقة تحضير كب كيك شوكولاتة



يخلط السكر والزبدة والبيض والفانيليا واللبن

يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب كل الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

يمكن أن تضاف قطع الشوكولاتة

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

للوجه

تخلط الشوكولاتة المذابة والزيت

يضاف الخليط على الوجه

يزين الكب كيك بالفورماسيل ويقدم .