في شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة

تستعد كل البيوت المصرية اليوم لتناول الفسيخ و الرنجة التي تعد الأكلة الرسمية في شم النسيم كل عام، ويمكنك اعداد طبق مميز في هذا اليوم من خلال عمل سلطة الرنجة التي يفضّلها الكثير وتكون طبق مختلف على سفرتك.

طريقة عمل سلطة الرنجة في شم النسيم

مكونات سلطة الرنجة

2 سمكة رنجة متوسطة الحجم

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 فلفل أخضر مقطع شرائح

1 فلفل ألوان اختياري

عصير 2 ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة خل

رشة فلفل أسود

رشة كمون

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة الرنجة

تشوى الرنجة قليلا على النار أو في الفرن لمدة دقائق لتسهيل إزالة الجلد، ثم تقشر وتزال منها الرأس والعظام، وتقطع إلى قطع صغيرة.

قطعي البصل والطماطم والفلفل إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة، ثم توضع في وعاء كبير.

تضاف قطع الرنجة إلى الخضروات، ثم يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون والخل.

يرش الفلفل الأسود والكمون، وتقلب المكونات جيدا حتى تمتزج النكهات.

تزين السلطة بالبقدونس المفروم، وتقدم باردة مع الخبز البلدي أو التوست.

يفضل نقع البصل في ماء وملح لمدة 10 دقائق لتقليل حدته.

يمكن إضافة طحينة أو زبادي للحصول على طعم كريمي مختلف.

إضافة فلفل حار تعطي نكهة مميزة لمحبي الأطعمة الحارة.

يفضل تقديم السلطة بعد تركها في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة لتتشرب النكهات.

يمكن تقديم سلطة الرنجة بجانب البيض المسلوق والخبز في وجبة متكاملة







طريقة عمل سلطة الرنجة وصفة سهلة

مكونات سلطة الرنجة

رنجة.

بصل.

فلفل ألوان.

عصير ليمون.

طماطم.

فلفل رومى/ حامى.

زيت.

طحينة.

طريقة تحضير سلطة الرنجة

1- قومى بتنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وقطعيها إلى قطع صغيرة.

2- احضرى وعاء وضعى فيه قطع الرنجة وتبليها جيدًا بعصير الليمون وضعى عليها ملعقة كبيرة من الطحينة وقلبيها جيدًا.



3- قومى بتقطيع البصل إلى قطع والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة، ثم ضيفيها إلى الرنجة.



4- يمكنك إضافة مزيد من عصير الليمون أو الخل أو الطحينة حسب رغبتك فى التذوق، وأخيرًا ضعى قليل من الزيت.

5- تقدم سلطة الرنجة مع الخبز الطازج، والبطاطس المحمرة.

طريقة عمل الرنجة بالطحينة في الخلاط

ربع كيلو رنجة فيليه

قطعة بطارخ

نصف كوب طحينة

ربع كوب زيت

بصل اخضر

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة شطة

*طريقة التحضير

1-توضع قطع الرنجة وكلا من البصل الأخضر والشطة والكمون والزيت وعصير الليمون والخل والطحينة في الخلاط ويضرب جيدا

2- واخيرا..ضعي قطعة بطارخ في الخلاط ..وقدميه ورشى فوق الطبق زيت وعصير ليمون ويقدم مع الخبز الطازج.