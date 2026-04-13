طريقة عمل سلطة الرنجة بمذاق لا يقاوم

سلطة الرنجة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بالأخص مع حلول شم النسيم، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدم الشيف محمد حامد، على قناة بانوراما فود، طريقة عمل سلطة الرنجة في البيت بأسهل الخطوات.

مقادير سلطة الرنجة



رنجة مخلية

بصل أحمر جوليان

طماطم مكعبات

فلفل رومي مكعبات

بصل أخضر مفروم

فلفل أحمر حار صحيح

عصير ليمون

طحينة خام

زبادي

كمون



طريقة تحضير سلطة الرنجة



في الكبة نخفق كل الخضار مثل فلفل رومي و فلفل حار و طماطم و بصل أخضر وطحينة و مكعبات رنجه مخلية و زيت ذرة وعصير ليمون وزبادي و كمون ويمكن إضافة شطة حتى تصبح كريمي و تقدم وبالهنا والشفا.