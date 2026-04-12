طريقة عمل الفسيخ المخلي في البيت خطوة بخطوة

الفسيخ المخلي من الأكلات الشعبية المفضلة في شم النسيم، ويمكن تحضيره بطريقة آمنة نسبيًا إذا تم اتباع خطوات النظافة والتجهيز بدقة.

المكونات:

فسيخ (سمك بوري مملح جيدًا)

عصير ليمون

خل أبيض

زيت زيتون أو زيت عادي

بصلة مقطعة شرائح (اختياري)

شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- تنظيف الفسيخ:

يُغسل الفسيخ جيدًا من الخارج لإزالة أي أملاح زائدة.

يُفتح السمك بحرص وتُزال الجلد والشوك والعمود الفقري.

يُؤخذ اللحم فقط ويُفحص جيدًا للتأكد من نظافته.



2- النقع والتطهير:

يُنقع لحم الفسيخ في خليط من الخل + عصير الليمون لمدة 10–15 دقيقة.

يمكن إضافة قليل من الماء للتخفيف حسب الرغبة.



3- التصفية:

يُصفى جيدًا من السوائل ويُترك حتى يجف قليلًا.



4- التقديم:

يُضاف زيت الزيتون أو الزيت العادي.

يُضاف البصل والشطة حسب الذوق.

يُقدَّم مع الطحينة والليمون والخبز البلدي.

نصائح مهمة:

يجب التأكد من شراء فسيخ من مصدر موثوق جدًا.

يفضل تجنب تناوله إذا كانت رائحته غير طبيعية أو لونه داكن جدًا.

لا يُنصح بالإكثار منه لارتفاع نسبة الأملاح.



