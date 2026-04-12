طريقة عمل الفسيخ المخلي في البيت خطوة بخطوة

الفسيخ المخلي من الأكلات الشعبية المفضلة في شم النسيم، ويمكن تحضيره بطريقة آمنة نسبيًا إذا تم اتباع خطوات النظافة والتجهيز بدقة.
المكونات:
فسيخ (سمك بوري مملح جيدًا)
عصير ليمون
خل أبيض
زيت زيتون أو زيت عادي
بصلة مقطعة شرائح (اختياري)
شطة حسب الرغبة
طريقة التحضير:
1- تنظيف الفسيخ:
يُغسل الفسيخ جيدًا من الخارج لإزالة أي أملاح زائدة.
يُفتح السمك بحرص وتُزال الجلد والشوك والعمود الفقري.
يُؤخذ اللحم فقط ويُفحص جيدًا للتأكد من نظافته.
2- النقع والتطهير:
يُنقع لحم الفسيخ في خليط من الخل + عصير الليمون لمدة 10–15 دقيقة.
يمكن إضافة قليل من الماء للتخفيف حسب الرغبة.
3- التصفية:
يُصفى جيدًا من السوائل ويُترك حتى يجف قليلًا.
4- التقديم:
يُضاف زيت الزيتون أو الزيت العادي.
يُضاف البصل والشطة حسب الذوق.
يُقدَّم مع الطحينة والليمون والخبز البلدي.
نصائح مهمة:
يجب التأكد من شراء فسيخ من مصدر موثوق جدًا.
يفضل تجنب تناوله إذا كانت رائحته غير طبيعية أو لونه داكن جدًا.
لا يُنصح بالإكثار منه لارتفاع نسبة الأملاح.