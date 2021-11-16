رئيسة ملتقى أولادنا: هدفنا إظهار دور مصر وما تم بها من إنجازات

انطلق اليوم الملتقي الدولى "أولادنا" الذي يهدف إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي يعنل علي تحقيق الدمج الدولي.

توجهت سهير عبد القادر رئيسة ملتقي “أولادنا” بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت إن حبه ودعمه المستمر لذوي القدرات الخاصة كان الدافع لأن تكون مصر الوحيدة التي تهتم بذوي الهمم فنيا على المستوي الدولى، فيهتم الملتقي هذا العام بدعم فني حقيقي لهم في مهارات الفنون والفلكلور، وأظهار دور مصر وإنجازتها وما تم بها.

وأوضحت أن الاحتفالية أقيمت خصيصا لإظهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن شعار الدورة الخامسة للملتقي هو "سوا نجمع فرحتنا"، وقد استضاف دول إفريقية وعربية وأجنبية، وروسيا هي ضيف الشرف.

وتابعت: “هدفنا هو تحقيق الدمج المجتمعي والفني وتأهيل أولادنا ليكونوا جزءًا من التنمية المستدامة التى يرسمها الرئيس للجمهورية الجديدة”.

وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس المخرج هشامعطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقي والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي،والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.



يذكر أن هذه الدورة من الملتقى، هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقي اولادنا من ذوى القدرات الخاصة معفرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية.