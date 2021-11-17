"جدلية التغيرات المناخية ".. عنوان الملتقى الثقافي الإفريقي لكلية الدراسات الإفريقية

تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا الملتقى الثقافي الإفريقي بعنوان: "جدلية التغيرات المناخية"؛ وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سمينار ، يحاضر فيه الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية أستاذ الجغرافيا الطبيعية بالكلية.



وذلك يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

