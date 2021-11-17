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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صراع مع المجتمع.. هالة تعبر عن قضايا المرأة بلوحات متميزة.. شاهد

هالة تعبر عن قضايا
هالة تعبر عن قضايا المرأة بلوحات متميزة

دفعها شغفها إلى الفنون منذ عام 2017 إلى الاهتمام بموهبتها في الرسم ورغبتها في أن تصبح فنانة تشكيلية ذات بصمة مميزة في المستقبل فبدأت تراقب بعينها وتبحث عن كل ما هو ذات طابع خاص من الفنون بين بنات وأبناء جيلها. 

تقول هالة مجدي، 21 عاما، من محافظة المنوفية لموقع «صدى البلد» إنها كانت تخلق من الرسمات صغيرة الحجم قصة كاملة أو قضية تعبر عن وضع المرأة في المجتمع وظلت تتطور من هذا في أشكال عيون وبورتريهات. 

وتضيف طالبة كلية التربية النوعية أنه من أبرز روسماتها «لوحة النرجس» بالألوان المائية والتي تعبر عن الغرق في التفكير اليومي، حيث أن البعض يكون مستعداً للموت من أجل الوصول إلى صورة شخصية مثالية له وسط مجتمعه، كذلك رسمت سيدة عجوز جميلة رغم ما عاشته من مأسيء تسبب لها في كثرة التجاعيد وخطوط الوجه. 

وتلفت ابنة محافظة المنوفية إلى أن آخر روسماتها تعبر عن صراع المرأة مع المجتمع من الدفاع عن قوتها وكيانها وخصوصيتها وقدرتها على مواجهة الحياة مع الشريك الذي ستختاره أو إذا كانت بمفردها، فلديها من القوة ما يؤهلها لذلك. 

شاركت هالة في عدد من الأنشطة والملتقيات الفنية، منها: معرض ابداع 2020، ملتقي الفنانين العرب، وعدد من الملتقيات الخاصة، حيث كرمت مؤخراً من الفنانة هند عاكف والفنان التشكيلى عادل بنيامين والدكتور بخيت عزوز، ممثلاً عن وزارة الثقافة. 

«فيه ناس كتير بتشجعني وآخريين يقللون مني».. بهذه الكلمات تختتم هالة حكايتها مع الفن الذي تعطف على الاستمرار والتطوير فيه بتألق موجهة الشكر إلى والدتها وأختها على الدعم المعنوي والمادي لتكون لها بصمة كبيرة في عالم الفن التشكيلي. 

هالة من آخر مشاركة لها بأحد المعارض 


 

 

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