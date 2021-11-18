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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جمارك دبي تختتم الورش التعريفية لأعضاء المجلس الاستشاري والاتحاد لائتمان الصادرات

صدى البلد

نظمت جمارك دبي الاجتماع الأخير من سلسلة الورش التعريفية لأعضاء المجلس الاستشاري مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الدائرة والشركة.

 

واستهدفت الورش تعريف مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات وتسهيل وصول صادرات قطاعات الأعمال والشركات في دبي إلى الأسواق الدولية.

 

حضر الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء في جمارك دبي ويونس إبراهيم كلبت مدير أول خدمة العملاء بإدارة اسعاد العملاء في جمارك دبي وكيث بول مستشار الائتمان التجاري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعات العمل والتجارة.

وأكد إدريس بهزاد أن جمارك دبي تحرص على دعم العملاء عبر توفير خدمات وإجراءات جمركية نوعية ورائدة من جانب وتوقيع اتفاقيات والدخول في شراكات مع جهات وشركات ذات الصلة بالعمل الجمركي لتحقيق قيمة مضافة لعملائها، لافتاً إلى أن التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سيعزز جهودها في تبني وتنفيذ مبادرات جديدة تساهم نمو الأعمال التجارية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

من جانبه عبّر ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن سعادته بالتعاون مع جمارك دبي التي وصلت إلى ختام ورش العمل المشتركة التي سلطت الضوء على حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها لحماية الشركات الإماراتية من الخسائر المالية المحتملة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، معرباً عن تطلعهم إلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المثمرة مع جمارك دبي لزيادة وتعزيز صادرات دولة الإمارات غير النفطية واستثماراتها وتطوير قطاعاتها الإستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة.

وقال يونس إبراهيم كلبت إن الاجتماع التعريفي الأخير من ورش العمل يهدف لاطلاع أعضاء المجلس الاستشاري على الخدمات والمميزات التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك في أعقاب الشراكة الإستراتيجية مع جمارك دبي والتي من شأنها أن تعزز نمو صادرات الشركات وتوسع أعمالهم في الأسواق الدولية وتسهيل حركة التجارة وتقديم حلول تخفض التكلفة على المصدرين وتضمن لهم حماية مستحقاتهم التجارية والقيام بالأعمال بأمان وثقة.

وقدم كيث بول خلال اللقاءات التعريفية عرضاً عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ودورها المحفز في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الإمارات تماشياً مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الدولة وتشجيع الشركات الإماراتية لدخول أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتعزيز قدراتهم لضمان النمو المستدام كما تقوم الشركة بتزويد الشركات الإماراتية بالمعرفة المتعمقة وإستراتيجيات التصدير التي تمنحهم الثقة اللازمة للسعي نحو فرص جديدة مع توفر حلول حماية الائتمان التجاري وتزويد الشركات بمعلومات متعمقة تساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة عند دخول الأسواق الدولية.

جمارك دبي الاتحاد لائتمان الصادرات المجلس الاستشاري شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إدريس بهزاد

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