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ثقافة

رانيا فريد شوقي: ملتقي بلدنا أكبر دليل على مزج ذوي الاحتياجات الخاصة فى المجتمع

صدى البلد

انطلق امس ملتقي " أولادنا" الذي يهدف إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي يعنل علي تحقيق الدمج الدولي.

 

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي عن مشاركتها فى الملتقي ان الملتقي يقام كل عام بالاضافة هذا العام الى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني و السبب وراء نجاحه هي السيدة سهير عبد القادر المعروفة دائما بنجاحتها و انسانيتها فهي قامت بالمزج بين اولادنا من ذوي القدرات وما بين الفلكلور.

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تابعت قائلة انه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة دمجهم مع المجتمع وهذا دورنا تجاه اولادنا و اولاد ذوي القدرات الخاصة لانهم طاقة الامل فهي تستمد منهم الطاقة الايجابية.
 

اكدت قائلة انها عضو فى مؤسسة اولادنا و دعمها هو بتواجدها معهم وتنفيذ كل طلباتهم و الملتقي اكبر دليل على مزجهم فى المجتمع وبدايته فيعطيهم احساس باهميتهم الكبيرة فى المجتمع فالمسابقات والفنون حالة جيدة لهم و نتمنى المزيد من الملتقيات لدعمهم.

 

يقام الملتقي هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا" ويجمع بين مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصينى، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

 

الحفل أخرجه الفنان وليد عوني،  بحضور،  وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم و وزير السياحة والآثار د. خالد العناني و وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي و وزيرة الهجرة السفيره نبيله مكرم ،اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور اشرف رضا ، واللواء أحمد حمدي  والأستاذة رانيا حمودة ، والأستاذة  ريم عبد المجيد   والأستاذة ريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي ، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر.

رانيا فريد شوقي ذوي الاحتياجات الخاصة وزيرة الثقافة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني مؤسسة أولادنا الأفروصيني ملتقى أولادنا

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