دوريات أمنية تجوب شطا عقب مقتل شاب علي يد صديقه في دمياط.. شاهد

محافظة دمياط

انتشرت قوات الأمن بقرية شطا التابعة لمركز دمياط وتم فرض كردون امنى على مداخل شطا ودوريات امنيه بالمدينة بالكامل، وذلك لضبط مثيري الشغب داخل قرية شطا التابعة لمركز دمياط أثر وقوع جريمة قتل لأحد الشباب من أبناء شطا على أيدى صديقه أثر نشوب خلاف بينهما أمس، قام على أثره بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وقامت أجهزة الأمن بمناشدة المواطنين بالبقاء بمنازلهم تحسبا لأى أعمال عنف تتم من قبل بعض الخارجين على القانون.

وفي نفس السياق تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مثيري الشغب بشطا ممن قاموا بإدارة الشغب وأعمال العنف وبث الزعر في نفوس المواطنين عقب قيام بعض الأشخاص من أقارب المجنى عليه بالتعدى بالضرب على أسرة الجانى وإحداث بعض أعمال العنف إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع بقرية شطا وجاري ضبط مثيري الشغب بالقرية

كان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقي إخطارا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما مما أودى بحياته على الفور.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط لضبط الجاني ومعرفة أسباب الواقعة.