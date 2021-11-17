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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفرالشيخ: حريصون على التعاون مع الجامعة وتأهيل الخريجين لسوق العمل

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد فترة تعاون مثمرة بين المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، بالإضافة إلى التكامل بين كافة أجهزة المحافظة.

 

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، "نفتخر بجامعة كفر الشيخ لما تقدمه من قوافل ضمن مبادرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، إضافةً إلى المبادرات والندوات التوعوية لأهلنا بقرى المحافظة سواء خاصة بالقطاع الطبي البشري أو البيطري أو الزراعي وغيرهم".

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وأشاد نائب محافظ كفر الشيخ،  بالمؤتمر العلمي السادس الذي عُقد بعنوان "الطب البيطري وتحديات القرن الواحد والعشرين"والذي نظمته كلية الطب البيطري بالجامعة، لفتح آفاقا جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي،لتناوله العديد من المحاور منها الاستراتيجيات الحديثة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة فى ظل جائحة كورونا.

 

وأكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الاتجاه الذى تنتهجه الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويحرص على متابعته اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تبنى مشاريع التخرج فى كافة المجالات البحثية ،للاستفادة منها فى جميع القطاعات، ومساعدة أصحاب تلك المشاريع وتحويلها لواقع ملموس للاستفادة منها، والربط بين سوق التعليم وسوق العمل.

 

 وتابع “هذا ما تنتهجه المحافظة من خلال التعليم قبل الجامعي وخاصة التعليم الفني، وكذلك تحرص عليه جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، ومنها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها العديد من الكليات، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف على مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين، وهذا ما شهدته كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة”.

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