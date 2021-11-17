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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الغربية: قافلة بيطرية مجانية في كفر شبرا اليمن بمركز زفتى

صدى البلد

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"،  تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأربعاء، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  160 حيوان،و2285 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات  من مديرية الطب البيطري بالغربية.

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كان محافظ الغربية، قد أكد على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

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محافظة الغربية الغربية الثروة الحيوانية المبادرة الرئاسية وباء الدكتور طارق رحمي الوباء وعي القوافل البيطرية ضبط

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