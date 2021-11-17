المشدد 13 سنة لـ مبيض محارة بتهمة حيازة هيروين وسلاح في الحوامدية

قضت الدائرة ٢٠ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين احمد عبد الرحمن همام وجوزيف ادوارد، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة مبيض محارة بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين" ومعاقبته لمدة ٣ سنوات وتغريمه ألف جنيه في تهمتي حيازة سلاح وذخائر بالحوامدية.

وكان المستشار يحيى فريد الزارع المحامي العام الأول للنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال القضية رقم ٥٣٨٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الحوميدية ٤٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب الجيزة الي محكمة الجنايات والمتهم فيها عوض ا. غ. ع، ٢٨مبيض محارة.

ووجهت النيابة المتهم اتهامات حيازة واحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بيها واحراز سلاح نارى فرد خرطوش بدون ترخيص واحراز زخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق.

وشهد مـؤمن عبد الخالق عبيـد، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، بانه نفاذا لاذن النيابة العامة بشأن ضبط وتفتيش المتهم توجه الى حيث أيقن تواجده، وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناری فرد خرطوش وثلاث طلقات من ذات النوع وقطعة متحجرة لجوهر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل تواصله مع عملائه.