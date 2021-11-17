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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم كفر الشيخ يكرم السادس عالميا في مسابقة مايكروسوفت.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمود طلعت الخشت، بمدرسة فوة الثانوية بنين، التابعة لإدارة فوة التعليمية، لفوزه بالمركز السادس عالمياً فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World"، كما كرم شهد سعد هنداوي، الطالبة بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات لمشاركتها في المسابقة على مستوى الجمهورية والتي تم تصعيدها في المسابقة النهائية.

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وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ما حققه محمود طلعت انجاز كبير وفخر لكل العاملين بالتربية والتعليم أن يحقق المركز السادس عالميا في أول مشاركة له، ودليل على موهبة وعبقرية، مشيراً إلى أنه ينتظر منه المزيد من المشاركات العالمية والابتكارات، مثمنا مشاركة شهد سعد هنداوي متوقعا لها ان تنال مركزا متقدما على مستوى مصر والعالم.

 

يذكر أنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالمياً فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع، وأن وزارة التربية والتعليم قامت بتنظيم مسابقة محلية اشترك بها ما يقرب من40000طالب، كما تم تدريب واختبار حوالي 2000 طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار 100طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

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IMG-20211117-WA0079
مايكروسوفت كفر الشيخ الابتكارات وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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