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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني

صينية بطاطس باللحمة
صينية بطاطس باللحمة

تعد صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني من أشهى الأكلات التى تتمتع بمذاق مميز .

 

تتمتع صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني بمزايا عديدة أهمها القيمة الغذائية العالية فهى من الأكلات الدسمة والشهية وتشعر الإنسان بالشبع بسرعة.

 

تريد الكثير من السيدات خاصة حديثات الزواج فى معرفة خطوات عمل صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني لتتمكن من إبهار زوجها وضيوفها خاصة حماتها.

 

ترغب الكثير من النساء فى معرفة كيفية عمل صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني فهو من أشهر متخصصي الطهي الشرقي في مصر خاصة عند عمل الطواجن والصواني المصرية وفي مقدمتها صينية البطاطس.

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إليكم خطوات عمل صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني بوصفتين متنوعتين.

الوصفة الأولى

مقادير صينية البطاطس باللحمة
بطاطس 

رقبة 

ضانى 

بصل حلقات 

ثوم مفروم

كرات مفروم

كرفس مفروم

زعتر مفروم

روزمارى 

جزر مبشور

ملح 

فلفل اسود 

زيت 

صلصة طماطم 

عصير طماطم 

كمون مطحون

بهارات 

جوزة الطيب 

حبهان مطحون

ورق لورى 

زبدة 

طماطم 

مكعب مرقة 


طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة
* تتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات

* تشوح اللحمة مع الزيت فى طاسه ساخنة ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات و الثوم وتضاف إلى اللحمة

* تضاف مكعب مرقة و بهارات و جوزة الطيب وورق لورا وحبهان مطحون وزعتر وروزماري مطحون وتقلب جيداً ثم يضاف البصل الشرائح الى اللحمة

* تضاف الطماطم و الصلصة الى الكبه مع الخضار المفروم ثم يضافوا للحمة وتقطع البطاطس حلقات و تحمر فى زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية

* ترفع البطاطس فى صينية الفرن و ترش بالملح والفلفل الأسود والزبدة ويوضع خليط اللحمة على البطاطس ويوزع بالتساوي ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج و يقدم ساخنا بالهنا والشفا

الوصفة الثانية

مقادير صينية بطاطس بالريش الضانى
ريش ضاني “ الكمية حسب الرغبة ”
بطاطس حلقات متوسطة
زعتر 
مستردة 
ثوم مفروم
فلفل الوان حلقات
كوسة حلقات
بصل حلقات
سمـنة 
طريقة عمل صينية البطاطس بالريش الضاني
* افرمي الثوم باستخدام كبه كهربائية ثم تبلي بها الريش الضاني بعد اضافة الاعشاب و ضعي السمن في طاسة ساخنة على النار و قطعي البصل مكعبات وضعيه في الطاسة ثم ضعي الريش المتبلة

* قطعي الكوسا والبطاطس شرائح و ارفعي الريش من الطاسة بعد ان تحمر وضعي مكانها البطاطس حتى تحمر قليلا

* اضيفي اليها البصل والزعتر المفروم وشرائح الكوسا واتركيها تتشوح على النار واضيفي اليها ملح وفلفل أسود ومرقة وقلبيهم جيدا

* ذوبي ماء ودقيق واضيفيه للخليط مع المستردة ثم اضيفي الفلفل الألوان الشرائح واتركيها قليلا ثم انقليها الى طاجن فرن وضعي الخليط ثم الريش وادخليه فرن ساخن حتى يكتمل النضج ثم قدمي صينية البطاطس باللحمة ساخنة مع العيش البلدي وبالهنا والشفا.

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