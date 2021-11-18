فتة باذنجان بالزبادي من الأطباق الشهية و اللذيذة و الموفرة أيضا التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة باذنجان بالزبادي.

مقادير فتة باذنجان بالزبادي



باذنجان مكعبات مقلى

خبز شامي محمص

زبادي

زيت

كمون ناعم

ملح وفلفل أسود

بقدونس

ثوم

خل

حمص مسلوق

لحمة معصجة



طريقة تحضير فتة باذنجان بالزبادي



- يرص الباذنجان

- تضاف اللحمة المعصجة، الحمص، والخبز المحمص

- يرش البقدونس

- يضاف الصوص

للصوص:

- تخلط الزبادي بالثوم المفروم، الخل والكمون، الملح والفلفل