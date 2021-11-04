المطبخ السوري.. طريقة عمل فتة البامية

فتة البامية من الأكلات المشهورة و المعروفة في المطبخ السوري، وتعتبر فتة البامية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل فتة البامية على قناة سي بي سي سفرة بأسهل الخطوات.

مقادير فتة البامية



بامية

مكعبات اللحم

بصل مفروم

ثوم مفروم

عصير ليمون

دبس الرمان

أرز بسمتي

خبز لبناني محمر

عصير طماطم

صلصة طماطم

ليمون

ملح

فلفل

زبدة



طريقة تحضير فتة البامية

- شوحي البصل والثوم واللحمة في الزبدة ثم ضعي عصير الطماطم والصلصة ودبس الرمان في وعاء آخر

- ضيفي البامية واللحمة واتركيها تنضج ثم ضعي الخبز والأرز في وعاء التقديم وفوقهم البامية وقدميها ساخنة