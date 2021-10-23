أصولها سورية .. طريقة عمل فتة الشركسية

فتة الشركسية من الأكلات السورية التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن غيرها من الأطباق الأخري، كما تتميز فتة الشركسية بأنها تحتوي على عناصر غذائية و صحية لجسم الأنسان.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي طريقة عمل فتة الشركسية خطوة بخطوة في المنزل.

مقادير فتة الشركسية



مكعبات صدور دجاج مسلوقة

دقيق

كريمة

عين جمل مفروم

كسكسي

لبن

خبز لبناني محمر

بصل مفروم

ثوم مفروم

عصير ليمون

لبنة

سمنة

مرقة بودرة

ثوم

جوزة الطيب



طريقة تحضير فتة الشركسية



- اخلطي اللبن مع الدقيق وضيفي له الملح والفلفل وبودرة ثوم وجوزة الطيب

- ضعيهم على النار مع المرقة وسمنة حتى تحصلي على البشاميل وفي وعاء آخر شوحي الكسكسي في السمنة

- ضيفي المرقة في وعاء جديد شوحي عين الجمل في السمنة

- ضيفي له البصل والثوم وشوحي ثم اخلطي البشاميل مع الكريمة والعين الجمل والبصل والثوم في الخلاط

- ضعي الخبز وفوقه اللبنة ثم الكسكسي وفوقه الدجاج ثم ضيفي البشاميل وزينيه بعين الجمل في وعاء التقديم