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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبان الدكر قبل النوم؟

صدى البلد

شرب منقوع لبان الذكر قبل النوم له فوائد عظيمة سواء للبشرة أو للجسم كله بصفة عامة، فيساعد على علاج التهابات البشرة والوقاية منالشيخوخة، كما يعد مشروب هائل للاسترخاء والتخلص من الأرق.


 

ويُعرف «اللبان الدكر» بطعمه المُر، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن تناوله مفيد جدا على صحة الإنسان، ويساعد على التخلص من بعضالأمراض، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، بخلاف استخدامه في البخور لإعطاء رائحة ذكية في البيت.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع بولد سكاى ، فوائد اللبان الذكر واضراره.


 

فوائد شرب منقوع لبان الذكر قبل النوم للبشرة


 

يعزز صحة البشرة.

يوحد ويبيض لون البشرة.

يقضي على مرض الأكزيما.

يعالج التهابات البشرة.

يمنع الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

يساعد على شد البشرة.

ينعم البشرة.

يعالج جفاف البشرة.


 

  فوائد "لبان الدكر للجسم  " .......

- الشعر

لـ"لبان الدكر" فوائد رائعة للشعر، إذ يعمل على تقوية جذور الخصلات، ويمنع تساقطها، ويزيد كثافتها، ويزيل "لبان الدكر" قشرة الشعر،ويطهّر فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا، ويقوم "لبان الدكر" بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وهكذا يمنح الشعر النضارةوالحيوية واللمعان، ويخلصه من اللون الباهت.


 

- ترطيب البشرة

يمنح "لبان الدكر" الترطيب للبشرة، ويخلصك من آثار الندوب والبثور، ويخفي آثار الجروح والتصغبات الجلدية، ليجعل بشرتك أكثر شباباًوصحة ويتركها صافية ومشرقة، ويعمل "لبان الدكر" أيضاً على تفتيح البشرة بشكل طبيعي ويساعد في علاج اضطرابات البشرة ويحميهامن الالتهابات الفطرية، كما يقوم بتجديد خلايا البشر.


 

- تأخير الشيخوخة

ويستخدم "لبان الدكر" لتأخير الشيخوخة ومقاومة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وللتخلص من الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين،كما في معالجة الدوالي التي تنتشر في البشرة.


 

- منع الغثيان

من فوائد "لبان الدكر" أنه يمنع الشعور بالغثيان، ويحارب الأرق والتوتر النفسي ويساعد على النوم العميق والمريح،


 

- التخلص من السموم

"لبان الدكر" يخلّص الجسم من السموم، وله فوائد أيضاً في معالجة السعال واحتقان الجيوب الأنفية، وتسكين ألم الأسنان وتقرحات اللثةوالفم.


 

- يقوي اللبان المر المفاصل في حالة أن يتم غليانه وشربه يوميا.


 

- يقوم "اللبان الدكر" بدور فعال في معالجة القولون العصبي، والألم الفظيع الذي ينتج عنه نتيجة أكل بعض البقوليات.


 

- أثبتت الدراسات أن شرب كمية معينة بشكل يومي من منقوع "لبان الدكر" المغلي، تساعد على التخفيف من الصداع، الذي يحدث فجأةفي حالة ارتفاع وانخفاض الضغط.


 

- يقوم بمعالجة جميع الالتهابات داخل المعدة، ويقوم بمعالجة القرحة التي تتكون بالمادة.


 

- يساعد على معالجة المرضى الذين يعانون من الربو، ومن ضيق التنفس الذي قد يسبب به الربو فهو يوسع الشعب الهوائية، ويحسنالتنفس في حالة استخدامه مرتان  يوميا.


 

- يقوم معالجة المرضى الذين يعانون من السكر، ويرتفع عندهم بطريقة سريعة.


 

  أضرار "لبان الدكر"......

رغم أن فوائد "لبان الدكر" تظل أكبر من أضراره، إلا أنه لا بد من إلقاء الضوء على بعض الأضرار التي قد تحصل جراء تناول "لبان الدكر" بكثرة،

لذا يجب الحذر من الإفراط من تناول "لبان الدكر"، ويُفضّل استشارة الطبيب قبل الإقبال على أكل هذا المكوّن الطبيعي، أو تناوله باعتدالللاستفادة من فوائده التي ذكرناه سابقاً من دون التعرض لأي آثار سلبية.


 

- إصابة الفك بالتضخم

كثرة تناول "لبان الدكر" قد يؤدي إلى إصابة الفك بالتضخم والتورم بسبب المادة الصمغية المتواجدة داخل اللبان والتي تكون ثقيلة على الفكعند المضغ، وتؤدي بالتالي إلى إرهاق عضلات الفك وإلى التشنجنات.


 

- التأثير على الكلى

الإكثار من تناول "لبان الدكر" يؤثر سلباً على صحة الكلى، وعلى تركيزات العناصر والمواد المفيدة للكلى مثل الفوسفور والكالسيوموالكرياتينين والحمض البولي.


 

- قلة التركيز

يؤدي تناول "لبان الدكر" بكثرة إلى قلة التركيز وفقدان الذاكرة، وربما يسببّ ضيق في الجهاز التنفسي عند تنشّق بخور "لبان الدكر".


 

- أضراره على الحمل

حدوث أضرار غير مؤكدة على صحّتها، منها أنه يفرز كميات من هرمون الأستروجين التي لا تحتاجها الحامل أثناء الحمل، مما قد يخفّضمن ضغط دمها.

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