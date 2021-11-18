





قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الليزى كيك.





طريقة تحضير الليزي كيك ..

المقادير..

2 علبة من البسكويت السادة.

ربع كوب من الكاكاو.

ربع كوب من السكر الناعم.

2 علبة من القشطة .





طريقة التحضير..

كسري البسكويت إلى قطع ذات حجم متوسط.

أحضري وعاء وضعي فيه القشطة وحركيها حتى تصبح طرية ثم أضيفي لها السكر الناعم والكاكاو وحركي المكونات جيداً واتركيها حتىتمتزج وتتماسك.





أضيفي البسكويت المقطع إلى المزيج السابق وحركيه جيداً حتى تمتزج المكونات وتغمر البسكويت.





أحضري ورق الألمنيوم وورق الزبده بحجم مناسب ثم اسكبي المزيج عليها ولفي ورق الزبده ورق القصدير على شكل أسطواني مع الضغط عليها قليلاً حتى تتماسك المكونات وتأكدي من لف ورق الألمنيوم بشكل جيد ومتين.





أدخلي الليزي كيك إلى الثلاجة لنصف يوم أو لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك المكونات وتجمد وبعد أن تجمد قطعيها وقدميها.