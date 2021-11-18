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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالتعاون مع تويوتا.. سوبارو تكشف عن سولتيرا أول سيارة كهربائية لها

سوبارو سولتيرا
سوبارو سولتيرا

أزاحت  سوبارو  الستار عن أول سيارة كهربائية لها من طراز سولتيرا، وهي من فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، تعهدت سوبارو لعملائها أن السولتيرا الكهربائية الجديدة ستشعرهم بنفس متعة القيادة المعتادة لإصدارات سولتيرا التقليدية بمحركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي "يمكن أن يشعروا أنها بالفعل سولتيرا". 

ومن المقرر طرح سولتيرا للبيع بالأسواق العالمية مع منتصف عام 2022 ، وهي تعد ثاني مركبة من إنتاج شراكة تطوير السيارات الكهربائية القائمة بين  سوبارو  وتويوتا، بعد الكشف عن أول سيارة وهي تويوتا bZ4X المتطابقة تقنيًا مع سولتيرا الكهربائية. 

كما هو واضح من الصور التشويقية التي عرضتها العلامة التجارية تباعا، فإن Solterra مطابقة من ناحية جسم الهيكل والتصميم لشقيقها تويوتا bZ4X، باستثناء معالجة جديدة للشبكة الأمامية والمصابيح الأمامية التي تأتي شبيهة أكثر لتشكيلة طرازات الـ SUV الحالية من سوبارو.

أما فيما يخص الأبعاد المختلفة  لوسوبارو  سولتيرا، فيمكن مقارنتها مع كروس فورستر التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، أي أنها بطول 4690 مم وعرض 1860 مم وارتفاع 1650 مم.

على الرغم من علاقتها الوثيقة مع خط إنتاج تويوتا الكهربائي، إلا أن سولتيرا تم بناؤها كسيارة SUV أصلية وبمواد معاد تدويرها وصديقة للبيئة، يمكن استخدامها براحة بال مثل طرازات الـSUV الحالية من سوبارو.

تأتي  سوبارو سولتيرا بمجموعة نقل ذات محركين التي تضم زوجًا من المحركات بقوة 107 حصان وبإجمالي مخرجات طاقة تبلغ 214 حصانًا وتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلًا في الساعة في غضون 7.7 ثانية، كما تعد سبارو بالثبات على الطريق والتحكم الدقيق في كل عجلة أثناء السير على الطريق.

سوبارو سولتيرا سوبارو سولتيرا تويوتا تويوتا bZ4X

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