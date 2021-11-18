مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

يواصل موقع صدى البلد نشر نص اعترافات زوج عائشة خيرت الشاطر المتهم محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها أيضا عائشة خيرت الشاطر نجلة القيادي خيرت الشاطر.

وأدلى المتهم محمد أبو هريرة محمد 32 سنة محامي، باعترافات تفصيلية، ينشر منها موقع صدى البلد في الجزء الثاني تفاصيل عمل محمد أبو هريرة محام في مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل واتخاذ الجماعة طريق العنف بعد 2013.

وقال زوج عائشة خيرت الشاطر، أنا انضميت لجماعة الإخوان من أول ما دخلت كلية الحقوق جامعة القاهرة تقريبا سنة 2003 وساعتها كان الإخوان ليهم نشاط في الجامعة ومفيش بالنسبة لهم أي مشاكل خاصة بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005، ودخلت أسرة الإخوان في الكلية وكان اسمها أسرة صلاح الدين وكان وجودها رسمي بعلم إدارة الكلية ومسئول الأسرة كان محمد المصري وفضلت معاهم طول الأربع سنين بتوع الكلية لحد سنة 2007 وبعدين أتخرجت وكان عندي إتمام بالقضايا المتعلقة بالطلاب اللي بيتفصلوا من الجامعة وبعدين في أحداث 25 يناير شاركت بشكل فردي وبعدها في انتخابات الرئاسة وأديت صوتي لـ محمد مرسي، باعتبار أني من الجماعة وبعد ما حصلت 30 يونيو 2013 نزلت اعتصام ميدان النهضة ومكنتش ببات غير أيام قليلة ومحضرتش فض الاعتصام وبعدها بدأ القبض على قيادات وعناصر الجماعة وأكان كنت ساعتها مطحون في شغلي لأني محامي كنت باخد القضايا بتاعت الناس دي وفي سنة 2014 شاركت أنا وأساتذة محامين زي عزت غنيم وده كان عضو في لجنة النقابة وأستاذة هدى عبدالمنعم وزوجتي الحالية عائشة خيرت الشاطر وكنا بنشتغل في القضايا السياسية اللي متهم فيها الإخوان وعموما كنا بنرصد حالات القبض على الناس دي.

زوج عائشة الشاطر: أشتغلت في مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل

وأستكمل محمد أبو هريرة زوج عائشة خيرت الشاطر، تقريبا في عام 2011 أتعرفت على محامي شغال في مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان مكتبه ساعتها في الدقي ولأني كنت شاطر في شغلي قابلته وأعجب بيا واشتغلت معاه محامي تحت التدريب لمدة سنة كاملة وكنت ساعتها شغال مدني وتجاري بجانب الجنائي وهو بصراحة كان متمسك بيا وشايف ان ليا مستقبل لكن انا سبت الشغل لأنه كان عايش في زمن المحامين القدام ومش بيدي مقابل مادي كويس، واستمريت في شغلي في قضايا الطلاب، وكنت مواظب على حضور الجلسات بتاعت الجماعة واللقاءات في أحد مساجد المريوطية وكلها كانت لقاءات دينية بحتة لحد ثورة يناير 2001 وساعتها نزلت ميدان التحرير زي كل الناس اللي طالبت بتغير نظام مبارك ونزولي كان بشكل فردي مش في إطار الجماعة لحد ما جت انتخابات 2012 الرئاسية وساعتها أنا مارست دوري كمحامي وعملت توكيل لمحمد مرسي في بعض اللجان الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات.

زوج عائشة الشاطر: الجماعة سلكت طريق العنف بعد 2013

وأضاف زوج عائشة الشاطر، بعد فترة 2012 وأحداث 30 يونيو وكنت رافض الثورة دي نزلت شاركت في إعتصام النهضة في الجيزة ومكنتش مقيم هناك على طول، وكان بينزل معايا ناس كتير لا أتذكرهم، وبعدين حصل فض الاعتصام وأنا في البيت، ونظرا لإنشغالي بقضايا المقبوض عليهم منزلتش تظاهرات الجماعة اللي كانت في الفترة دي بعد الفض، ساعتها اللي أدار شئون الجماعة كان محمد كمال والمجموعة اللي معاه، ودول طبعا اللي خدوا طريق العنف لأنهم كانوا شايفين أنه السبيل اللي حيرجعوا بيه محمد مرسي وأنا مكنتش موافق على ده لأن أصل الجماعة سلمية، وبعد الفترة دي علاقتي إنقطعت بالجماعة وكان دوري اللي بقدر عليه هو حضور الجلسات والدفاع عن أعضاء الجماعة المحبوسين.