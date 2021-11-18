هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

أزاحت هوندا الستار عن سيارتها الجديدة سيفيك هاتشباك موديل عام 2022، في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ومن المتوقع أن تطرح هوندا سيفيك هاتشباك للبيع بصالات عرض أوروبا في خريف عام 2022 ، وستكون سيفيك على غرار طراز هوندا HR-V هوندا Jazz الجديدتين، بنسخة هجينة فقط في الأسواق الأوروبية، باستخدام نفس نظام e: HEV الذي يعمل بالبنزين وفي الوقت ذاته موصول بالكهرباء، مثل أشقائها من عائلة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات وهوندا سوبر ميني.

يعتمد نظام e: HEV الهجين على الجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين من نوع دورة أتكينسون سعة 1.5 لتر واثنين من المحركات الكهربائية، ينتج 108 حصان في محرك سيارة هوندا jazz و129 حصانًا في هوندا HR-V. في الوضع الهجين، يتم استخدام محرك البنزين لتوليد الطاقة للمحرك الكهربائي، وإعادة الاتصال بعجلات القيادة عبر علبة تروس أحادية السرعة.

تعد سيفيك هي الطراز الأخير في محفظة هوندا الأوروبية وستكون للاستخدام الهجين فقط، لتحقق هدفها المتمثل في تزويد جميع سيارات الركاب الرئيسية بالكهرباء بحلول نهاية العام المقبل.

واتبعت الشركة اليابانية نهجًا تطوريًا وليس ثوريا لتصميم الجيل الـ 11 من هوندا سيفيك، على الرغم من أن السيارة الجديدة تتبنى بشكل خاص خط سقف مائلا، مع التخلي عن الجناح الخلفي البارز المقدم في الطراز الحالي، إلا أن الهاتشباك الخلفي أخف وزنا عن الإصدار الحالي، ويأتي بمفصلات أصغر لخط سقف أكثر بساطة وانسيابية.