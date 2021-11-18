عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

أزاحت هوندا الستار عن سيارتها الجديدة سيفيك هاتشباك موديل عام 2022، في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ومن المتوقع أن تطرح هوندا سيفيك هاتشباك للبيع بصالات عرض أوروبا في خريف عام 2022 ، وستكون سيفيك على غرار طراز هوندا  HR-V هوندا  Jazz الجديدتين، بنسخة هجينة فقط في الأسواق الأوروبية، باستخدام نفس نظام e: HEV الذي يعمل بالبنزين وفي الوقت ذاته موصول بالكهرباء، مثل أشقائها من عائلة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات وهوندا سوبر ميني.

يعتمد نظام e: HEV الهجين على الجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين من نوع دورة أتكينسون سعة 1.5 لتر واثنين من المحركات الكهربائية، ينتج 108 حصان في محرك سيارة هوندا jazz و129 حصانًا في هوندا HR-V. في الوضع الهجين، يتم استخدام محرك البنزين لتوليد الطاقة للمحرك الكهربائي، وإعادة الاتصال بعجلات القيادة عبر علبة تروس أحادية السرعة. 

تعد سيفيك هي الطراز الأخير في محفظة هوندا الأوروبية وستكون للاستخدام الهجين فقط، لتحقق هدفها المتمثل في تزويد جميع سيارات الركاب الرئيسية بالكهرباء بحلول نهاية العام المقبل.

واتبعت الشركة اليابانية نهجًا تطوريًا وليس ثوريا لتصميم الجيل الـ 11 من هوندا  سيفيك، على الرغم من أن السيارة الجديدة تتبنى بشكل خاص خط سقف مائلا، مع التخلي عن الجناح الخلفي البارز المقدم في الطراز الحالي، إلا أن الهاتشباك الخلفي أخف وزنا عن الإصدار الحالي، ويأتي بمفصلات أصغر لخط سقف أكثر بساطة وانسيابية.

هوندا سيفيك سيفيك هاتشباك هوندا سيفيك هوندا HR-V هوندا Jazz

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في ظل زيادة حالات الكراهية والتمييز

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

هوندا تكشف عن سيفيك الهاتشباك موديل 2022 بمعرض لوس أنجلوس

كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" عن 4 محاور للإصلاح الإداري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الحبس من 3 إلى 10 سنوات عقوبة تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

فيديو

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ