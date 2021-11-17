هوندا تقدم النموذج الأولي لشاحنة AWV ذاتية القيادة

منذ سنوات عديدة بدأت شركات السيارات تتجه لتطوير نظم للقيادة الذاتية، ويروج مؤيدو هذه التقنية الحديثة والخطيرة في آن واحد لهذه المركبات باعتبارها مستقبل التنقل في العالم، ويبدعون في رسم صورة وردية للمركبات الآلية التي ستقل الركاب بمنتهى الراحة والأمان.

بدأت شركة هوندا أولى خطواتها الفعلية نحو إنتاج مركبة ذاتية القيادة وأعلنت العلامة التجارية أنها أكملت بنجاح اختبارًا لمركبة العمل المستقلة واختصارها باللغة الإنجليزية أحرف (AWV) ، وهي نموذج أولي لطيف مازال بلا اسم حتى الآن، يستخدم في نقل الإمدادات بين مواقع العمل المختلفة.

تم بناء نموذج هوندا الـ AWV الكهربائي بالكامل على المنصة التي تدعم هوندا ATVs جنبًا إلى جنب معها، ويستخدم مزيجًا من أجهزة استشعار الرادار والليدار ، ونظام تحديد المواقع من GPS ، والكاميرات الستيريو للمناورة والسير على الطريق جون تدخل بشري، وفي نفس الوقت يمكن استخدام الكاميرا وتشغيلها عبر جهاز التحكم عن بعد.

تعد كاميرا الاستريو نوعًا من الكاميرات ذات عدستين أو أكثر مع حساس صورة منفصل أو إطار فيلم لكل عدسة، يسمح إعداد ونظام تشغيل هذه الكاميرات بمحاكاة الرؤية المجهرية للإنسان، وبالتالي يمنحها القدرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد

يبلغ طول هوندا AWV تسعة أقدام ونصف وعرضها خمسة أقدام تقريبًا ، وتزن المركبة غريبة الشكل 1590 رطلاً بدون أي شحنة. يبلغ المدى التشغيلي لشاحنة هوندا الجديدة، 27.9 ميلاً في الشحنة الواحدة عند تحميلها بالكامل، ويعاد شحنها بالكامل في غضون 6 ساعات من خلال اتصال بشاحن قوة 120 فولت.

تستطيع هوندا الـWAV أن تحمل ما يصل إلى 880 رطلاً كما أنها تسحب أيضًا مقطورات تحمل أكثر من 1600 رطل ، وقادرة على العمل لمدة تصل إلى 8 ساعات في شمس نيو مكسيكو الحارقة.