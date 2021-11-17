عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تقدم النموذج الأولي لشاحنة AWV ذاتية القيادة

شاحنة هوندا
شاحنة هوندا

منذ سنوات عديدة بدأت شركات السيارات تتجه لتطوير نظم للقيادة الذاتية، ويروج مؤيدو هذه التقنية الحديثة والخطيرة في آن واحد لهذه المركبات باعتبارها مستقبل التنقل في العالم، ويبدعون في رسم صورة وردية للمركبات الآلية التي ستقل الركاب بمنتهى الراحة والأمان.

 

بدأت شركة هوندا أولى خطواتها الفعلية نحو إنتاج مركبة ذاتية القيادة وأعلنت العلامة التجارية أنها أكملت بنجاح اختبارًا لمركبة العمل المستقلة واختصارها باللغة الإنجليزية أحرف (AWV) ، وهي نموذج أولي لطيف مازال بلا اسم حتى الآن، يستخدم في نقل الإمدادات بين مواقع العمل المختلفة.

 

تم بناء نموذج هوندا   الـ AWV الكهربائي بالكامل على المنصة التي تدعم هوندا ATVs جنبًا إلى جنب معها، ويستخدم مزيجًا من أجهزة استشعار الرادار والليدار ، ونظام تحديد المواقع من GPS ، والكاميرات الستيريو للمناورة والسير على الطريق جون تدخل بشري، وفي نفس الوقت يمكن استخدام الكاميرا وتشغيلها عبر جهاز التحكم عن بعد.

 

تعد كاميرا الاستريو نوعًا من الكاميرات ذات عدستين أو أكثر مع حساس صورة منفصل أو إطار فيلم لكل عدسة، يسمح إعداد ونظام تشغيل هذه الكاميرات بمحاكاة الرؤية المجهرية للإنسان، وبالتالي يمنحها القدرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد

 

 يبلغ طول هوندا  AWV تسعة أقدام ونصف وعرضها خمسة أقدام تقريبًا ، وتزن المركبة غريبة الشكل 1590 رطلاً بدون أي شحنة. يبلغ المدى التشغيلي لشاحنة هوندا الجديدة، 27.9 ميلاً في الشحنة الواحدة عند تحميلها بالكامل، ويعاد شحنها بالكامل في غضون 6 ساعات من خلال اتصال بشاحن قوة 120 فولت.

تستطيع هوندا  الـWAV أن تحمل ما يصل إلى 880 رطلاً كما أنها تسحب أيضًا مقطورات تحمل أكثر من 1600 رطل ، وقادرة على العمل لمدة تصل إلى 8 ساعات في شمس نيو مكسيكو الحارقة.

ذاتية القيادة هوندا

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع "بيت الوطن" فى الطرح الجديد

رجل أم أنثى.. أول تحرك من حارسة منتخب إيران للسيدات ضد الأردن بعد إهانتها

الإفتاء تحرم تزوير شهادات تلقي لقاح "كورونا" وتؤكد: صاحبها كذاب والطبيب خائن

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-11-2021

التموين: صرف 60% من مقررات دعم شهر نوفمبر الجاري

استقرار الدولار أمام الجنيه المصري واليورو يواصل تراجعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

أجمل دعاء للستر.. ردده عند الخوف من الفضيحة ومهما كانت المعصية

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث محير وخطير لزورق عسكري إسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

فيديو

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ