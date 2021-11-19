عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G

هاتف أوبو Oppo A55s
هاتف أوبو Oppo A55s 5G

كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن عضو جديد من سلسلة A في اليابان، ينطلق تحت اسم Oppo A55s، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا.

 

أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

بسعر رخيص.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A16K

 

 

سعر ومواصفات هاتف أوبو سعر Oppo A55s 5G


ويقدم هاتف أوبو الجديد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


ولعشاق التصوير، يجلب هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف أوبو Oppo A55s 5G

ويحزم هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بطارية بقوة 4000 ملى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، بسرعة شحن بقدرة 18 وات.


ويتوفر هاتف Oppo A55s 5G، باللونين الأسود والأخضر، ويتم بيعه من شركاء تجزئة أوبو Oppo في اليابان، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 26 نوفمبر الجاري، مقابل سعر حوالى 287 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري).
 

Oppo A55s 5G launched with Snapdragon 480, 4,000 mAh battery
هاتف أوبو Oppo A55s 5G
أوبو A55s 5G سعر Oppo A55s 5G مواصفات Oppo A55s هاتف أوبو الجديد الجيل الخامس 5G

موضوعات متعلقة

فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بسعر منافس

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

بسعر باهظ.. هواوي تعلن عن إصدار خاص من هاتف Mate X2 القابل للطي

بقيمة 10 آلاف جنيه.. ريلمي تطلق وحش الألعاب Realme GT Neo2

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

وفاة علي السرجاني رئيس اتحاد الطائرة الأسبق

تحت جهاز التنفس.. إبنة سهير البابلي تطلب الدعاء لوالدتها

كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

فولو ولا بلوك.. أحمد فهمي يكشف علاقته بـ محمد رمضان على السوشيال ميديا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

2000 دولار.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع سعره.. فيديو

ثلوج وأمطار رعدية |5 محافظات تقرر تعطيل الدراسة خوفا من طقس السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ