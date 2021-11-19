أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G

كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن عضو جديد من سلسلة A في اليابان، ينطلق تحت اسم Oppo A55s، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا.

سعر ومواصفات هاتف أوبو سعر Oppo A55s 5G



ويقدم هاتف أوبو الجديد دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ولعشاق التصوير، يجلب هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف أوبو Oppo A55s 5G

ويحزم هاتف أوبو Oppo A55s 5G، بطارية بقوة 4000 ملى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، بسرعة شحن بقدرة 18 وات.



ويتوفر هاتف Oppo A55s 5G، باللونين الأسود والأخضر، ويتم بيعه من شركاء تجزئة أوبو Oppo في اليابان، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 26 نوفمبر الجاري، مقابل سعر حوالى 287 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري).

