بسعر رخيص.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A16K

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة ينطلق تحت اسم Oppo A16K، والذي يأتي بعد شهر من إطلاق Oppo A16s، بتقنية NFC، وبعد أربعة أشهر من الإعلان عن الطراز العادي Oppo A16.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تحتوي الشاشة على نتوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A16K

ويضم هاتف أوبو منخفض التكلفة Oppo A16K، كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، ويمتاز بظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشمل المزايا الأخرى بهاتف أوبو Oppo A16K، منفذ شحن microUSB، كما يدعم اثنين من شرائح SIM، والاتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية بقوة 4230 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود، مقابل سعر 139 دولارا (أي ما يعادل 2185 جنيها مصريا).