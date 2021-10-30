بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو القادمة Reno 7

تشير أحدث الشائعات إلى أن شركة أوبو Oppo، تعتزم الإعلان عن تشكيلة Reno 7، في وقت لاحق من هذا العام، واليوم ظهرت المواصفات الكاملة على الإنترنت قبل الإطلاق الوشيك للسلسلة المتوسطة الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت التسريبات الجديدة، أن سلسلة أوبو Reno 7 ستحتوي على هاتف ذكي ثالث، سيحمل الهاتف المزعوم اسم Reno 7 SE، والذي سينطلق إلى جانب Oppo Reno 7 و Reno 7 Pro.



المواصفات الكاملة لسلسلة أوبو Reno 7

يؤكد تقرير جديد نشره موقع "EL Espanol"، أن سلسلة رينو 7 ستضم ثلاثة هواتف جديدة وهي Oppo Reno 7 و Reno 7 Pro و Reno 7 SE.



وسيحتوي كلا الهاتفين Reno 7 و 7 Pro، على شاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض Full HD +، وستدعم شاشة الطراز العادي معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وبينما ستدعم شاشة إصدار الـ 7 Pro معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

وستحزم هواتف أوبو الذكية Reno 7 و Reno 7 Pro، بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

Reno 7



وسيحتوي الهاتفان على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وسيضم الإصدار العادى Reno 7 على ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بعدسة IMX766 من سوني، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة بورترية بدقة 2 ميجابكسل.

وسيمتاز هاتف أوبو Reno 7 Pro على مستشعر سامسونج Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل OmniVision OV64B وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل.

هاتف أوبو Reno 7 Pro

وسوف يتم تشغيل هاتف اوبو Reno 7 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 1200، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، بينما سيعمل متغير Pro بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888.

مواصفات هاتف أوبو RENO 7 SE

وبحسب ما ورد سيكون الهاتف الذكي القادم Reno 7 SE هو الطراز الأدنى في تشكيلة رينو 7، وسيعمل بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، وسيتم تزويده بشاشة بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا. ودقة.

وسيتوفر هاتف أوبو RENO 7 SE، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحزم الهاتف الذكي بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات.



ومن ناحية التصوير، سيحتوي هاتف أوبو RENO 7 SE،على ثلاث كاميرات خلفية، وتشمل الكاميرا الرئيسية من نوعOmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا من سوني من نوع IMX355 بدقة 8 ميجابكسل وعدسة صورة بدقة 2 ميجابكسل، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

