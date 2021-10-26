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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A56 بتقنية 5G وسعر رخيص

رسميا.. أوبو تعلن
رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A56 5G بتقنية 5G وسعر رخيص

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن إطلاق هاتفها من الفئة المتوسطة Oppo A56 والذى يأتى بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص، بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف أوبو Oppo A56 5G يأتى بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة، وجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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ويقدم هاتف أوبو Oppo A56 5G، كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر دقة 13 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع مستشعردقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

Oppo A56 5G goes official with Dimensity 700 and 5,000 mAh battery - GSMArena.com news
هاتف أوبو Oppo A56 5G

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A56 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع ألوان الأسود والأرجواني والأزرق.

OPPO A56 5G: 6.5-inch screen, dual camera, MediaTek Dimensity 700 chip and up to 11GB of RAM for $250 | gagadget.com
هاتف أوبو Oppo A56 5G

ويعمل هاتف أوبو Oppo A56 5G  بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD ، بالإضافة إلى نظام التشغيل Android 11 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1 .

Oppo A56 5G goes official with Dimensity 700 and 5,000 mAh battery - GSMArena.com news
هاتف أوبو Oppo A56 5G

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A56 5G، مقابل سعر 250   دولار امريكي أي ما يعادل 3 آلاف و 930  جنيه مصري، ويتوافر الهاتف في الوقت الحالي في الأسواق الصينية، ولم يتم الإعلان ن السع العالمي حتى الآن أو توقيت إصداره في الأسواق العالمية.  

 

هاتف Oppo A56 5G مواصفات Oppo A56 5G سعر Oppo A56 5G هواتف أوبو ارخص هواتف أوبو

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