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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن مواصفات جبارة لهاتف أوبو الجديد Reno7 Pro

هاتف أوبو Reno7 Pro
هاتف أوبو Reno7 Pro

سجلت شركة أوبو Oppo، براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي جديد، في شهر ديسمبر من العام الماضي، في الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، وقد يكون الهاتف الرائد  أحدث طرازات سلسلة Reno.

وذكر موقع "gizmochina"، أن أحدث التسريبات كشفت عن أن الهاتف القادم من أوبو سينطلق تحت اسم Reno7 Pro، وتتضمن توثيق براءة اختراع الذي تم إصداره الأسبوع الماضي التصميم الذي سينطلق به الهاتف الذكي.

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 مميزات هاتف أوبو Reno7 Pro

وتشير ملفات براءة الإختراع، التي شاركها موقع Lets Go Digital، إلى أن إصدار أوبو القادم سيكون هاتف Reno7 Pro، ويظهر التصميم أن الهاتف سيأتي بشاشة مثقبة أعلى الزاوية اليسرى من الجهاز، مخصص للكاميرا الأمامية، مع حواف  مستديرة للشاشة وإطارات فائقة النحافة.


ويحتوي الإطار الجانبي الأيمن لهاتف Reno7 Pro، على زر التشغيل بينما يضم الجانب الأيسر أزرار التحكم في مستوى الصوت، وتتضمن الحافة العلوية ميكروفون، بينما يتميز الجانب السفلي بفتحة بطاقة SIM ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت.

oppo-reno-7-pro
تصميم هاتف أوبو Reno7 Pro

وتظهر براءة الاختراع أن هاتف أوبو Reno7 Pro، سيأتي بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، تتميز بتصميم رأسي مع وحدة رابعة تضم فلاش LED، بينما يظهر المستشعر الرابع في الجانب الأيمن من المستشعرات الثلاثية.

وأكد المنشور أن الشركة المصنعة الصينية قدمت أيضًا تصميما أماميا بديلا بدون كاميرا مثقبة، مما يعني أن هاتف أوبو Reno7 Pro، سيأتي بتصميم كاميرا أمامية أسفل الشاشة.


ومن المتوقع أن يعمل هاتف أوبو القادم Reno7 Pro، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 1200، مع مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومن المقرر أن تعلن الشركة الصينية عن سلسلة رينو7 في حدث يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في الصين.

وتقول التسريبات السابقة، أن سلسلة رينو7 ستتضمن ثلاثة إصدارات هي  Reno7 و Reno7 Pro و Reno7 Pro + ، و من المتوقع أن يتم تشغيل الإصدار Pro + بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888.


ومن المحتمل أن يأتي هاتف أوبو Reno7 5G، بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.5 بوصة،  وبجودة عرض  FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، وسيعمل بمعالج Dimensity 920، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع  LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 .

وسيحزم هاتف أوبو Reno7 5G، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وللتصوير الفوتوغرافي، قد تحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ووحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل ( مع عدسة سوني IMX766).

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