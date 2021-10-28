عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A54s.. سعر ومواصفات

هاتف أوبو Oppo A54s
هاتف أوبو Oppo A54s

كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدار جديد من سلسلة (A)، تحت عنوان Oppo A54s، بعد أن أطلقت الشركة الصينية طراز A54 في شهر مارس الماضي، وتبعته بإصدار 5G، في شهر أبريل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف الفئة المتوسطة الجديد من أوبو Oppo A54s، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.52 بوصة وجودة عرض HD+ ، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، تحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

 

 

رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A56 بتقنية 5G وسعر رخيص

أوبو تطلق أول هواتفها القابلة للطي الشهر المقبل

 

 

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s


ويقدم هاتف أوبو Oppo A54s، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي  بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير وحدات الماكرو.

Oppo A54s (image: Oppo)
هاتف أوبو Oppo A54s


ويعمل هاتف أوبو Oppo A54s، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


ويحزم هاتف أوبو Oppo A54s، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن Super VOOC، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف الذكي بدعم معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، إلى جانب مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويأتي بسمك 8.4 ملميتر، ويزن 190 جراما.


ويتوفر هاتف أوبو Oppo A54s، بخيارات ألوان هي الأزرق والأسود، ومن المقرر أن يتاح الهاتف للبيع عبر موقع أمازون الإيطالي، مقابل سعر  حوالى 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 100 جنيه مصري).

Oppo A54s in blue and black (image: Oppo)
هاتف أوبو Oppo A54s
أوبو Oppo A54s اوبو A54s سعر Oppo A54s مواصفات Oppo A54s هاتف أوبو

موضوعات متعلقة

بتصميم نحيف ووزن خفيف.. هونر تنشر صورا رسمية تكشف مواصفات هاتف X30i

قبل الإعلان عنه رسميا.. صور رسمية تكشف تفاصيل عملاق شاومي القادم Redmi Note 11

بإمكانيات متطورة.. سعر ومواصفات هاتف آيفون 13 برو

تسريبات تكشف عن مواصفات جبارة لهاتف أوبو الجديد Reno7 Pro

ترشيحاتنا

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

عقب الإقالة.. كشف حساب كومان مع برشلونة

تحديد ما يخص الفدان الواحد.. 10% مصروفات إدارية بقانون الري الجديد

أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ