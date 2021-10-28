أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo A54s.. سعر ومواصفات

كشفت شركة أوبو Oppo، عن إصدار جديد من سلسلة (A)، تحت عنوان Oppo A54s، بعد أن أطلقت الشركة الصينية طراز A54 في شهر مارس الماضي، وتبعته بإصدار 5G، في شهر أبريل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف الفئة المتوسطة الجديد من أوبو Oppo A54s، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.52 بوصة وجودة عرض HD+ ، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا، تحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s



ويقدم هاتف أوبو Oppo A54s، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير وحدات الماكرو.

هاتف أوبو Oppo A54s



ويعمل هاتف أوبو Oppo A54s، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.



ويحزم هاتف أوبو Oppo A54s، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن Super VOOC، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف الذكي بدعم معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، إلى جانب مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويأتي بسمك 8.4 ملميتر، ويزن 190 جراما.



ويتوفر هاتف أوبو Oppo A54s، بخيارات ألوان هي الأزرق والأسود، ومن المقرر أن يتاح الهاتف للبيع عبر موقع أمازون الإيطالي، مقابل سعر حوالى 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 100 جنيه مصري).