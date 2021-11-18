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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباريات اليوم بالدوري الممتاز

الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدف عالمي دون رد

عبد المنصف
عبد المنصف

حقق الاتحاد السكندري فوز هام على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل خالد الغندور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليعيد الاتحاد إلى الانتصارات مجددا بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

 

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الـ12، وذلك بشكل مؤقت في انتظار ما تسفر عنه باقي مباريات الجولة الرابعة.

تشكيل الاتحاد أمام الجونة

 محمد عبد المنصف - هشام صلاح - كريم يحيى - السيد سالم - صبري رحيل - مروان عطية - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - فوزي الحناوي - أجوستينيو مابولولو - مورو ساليفو.

تشكيل الجونة أمام الاتحاد 

 إسلام طارق - محمد عبد الجواد - محمود الجزار - لؤي وائل - عمرو السعداوي - ناصر ناصر - نور السيد - إسلام محارب - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم - خالد قمر.

الدوري الممتاز الاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصرى محمد عبد المنصف خالد الغندور

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