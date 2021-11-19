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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عنها.. عادات بالأكل تؤدي إلى انتفاخ المعدة

الانتفاخ
الانتفاخ

يمكن أن يكون الانتفاخ مشكلة حقيقية إذا حدث بشكل منتظم. 

 

وهو ناتج عن زيادة إنتاج الغازات أو اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي ، عادة بسبب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ، وتناول وجبة كبيرة ، والحيض ، والإمساك ، من بين أسباب أخرى.

 

غالبًا ما يسبب الألم وعدم الراحة والشعور بالاحتقان في معدتك. هل تساءلت يومًا ما الذي قد يسبب هذه المشكلة؟ إذا لم تتمكن من وضع إصبعك عليه ، فقد تساعدك هذه الأفكار.

 

عدم مضغ الطعام بشكل صحيح

قد يؤدي عدم اتباع مبادئ الأكل اليقظ إلى العديد من اضطرابات الأكل إلى جانب انتفاخ المعدة. يساعد المضغ على تكسير الطعام ميكانيكيًا وإطلاق إنزيمات الجهاز الهضمي مثل الأميليز في اللعاب. من خلال تجاهل هذه المرحلة المهمة من الهضم ، ينتهي الأمر بالناس إلى ممارسة المزيد من الضغط على بقية الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى تخمر الطعام في الأمعاء وإنتاج الغازات.

زيادة استهلاك العلكة

بعض الناس يمضغون اللثة باستمرار لكبح شهيتهم والحصول على أنفاس جديدة. في هذه العملية ، يبتلعون الهواء الزائد الذي يساهم في الانتفاخ. إنه يرسل إشارة خاطئة إلى الجهاز الهضمي حول دخول الطعام مما يؤدي إلى إنتاج الإنزيمات اللازمة لتفتيته. ولكن في حالة عدم وجود طعام للمعالجة ، يحدث الانتفاخ.

شرب الماء أثناء الوجبة 

يُنصح بشرب الماء قبل الوجبة بحوالي 30 دقيقة أو بعد الوجبة بحوالي 45 دقيقة وليس بينهما. عندما نشرب السوائل أو الماء بين الوجبة ، فإن ذلك يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالانتفاخ والامتلاء.

الأكل في وقت متأخر جدا في الليل

في هذه الأيام ، يأكل الناس وجبتهم في وقت متأخر جدًا. في حين أن هذا قد يسمح للشخص بالعمل في وقت متأخر أو تنظيم المزيد من الأحداث الاجتماعية في المساء ، فإن تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم يضع ضغطًا إضافيًا على الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

طعام مالح

يميل الناس إلى شرب المزيد من الماء عندما يأكلون طعامًا مالحًا مقارنة بوقت تناولهم طعامًا منخفض الصوديوم. يعتبر تناول كميات كبيرة من الصوديوم والماء مزيجًا سيئًا لتورم البطن. يساهم أيضًا شيء ما مثل مضغ الرقائق والوجبات الخفيفة في الانتفاخ.

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