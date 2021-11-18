شعبة مواد البناء: الحكومة ساعدت في خفض أسعار الحديد بإلغاء رسوم واردات البيلت.. فيديو

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد انخفضت لـ400 جنيه بدلا من 500 جنيه نتيجة لقرار الحكومة بإلغاء رسوم حماية واردات البيلت.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحديد وصل إلى 16 ألفا للطن وهو أعلى سعر في العالم والحكومة تدخلت وألغت رسوم الحماية".



وأشار رئيس شعبة مواد البناء،: "أتوقع انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 2000 جنيه تدريجيا".



وعن صفقة الاستحواذ المرتقبة لحديد عز، على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين، قال: "الصفقة في حد ذاتها 14%، ولن يكون لها تأثير على السوق.. والدولة لها قرارها وتتدخل في الوقت المناسب".

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء،: "لا نرشح زيادة نسبة أي مُصنع زيادة عن اللازم".