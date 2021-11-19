عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. خلية الإعلام الأمني تعلن اعتقال قيادي كبير في داعش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال المنسق العام لتنظيم داعش في ولايتي كركوك والأنبار بعملية استخباراتية نفذت بموجب معلومات دقيقة.

وقالت الخلية في بيان نشرته قناة "السومرية" العراقية إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في مدينة الفلوجة ب‍الأنبار".

العراق.. انطلاق عملية أمنية من عدة محاور لملاحقة فلول داعش

تفاصيل صادمة يكشفها نائب البغدادي عن تنظيم داعش في العراق

وأضافت أن "المعتقل يعتبر من الأهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ولاية كركوك وولاية الأنبار".

وقالت: "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه فجرا، محققين عنصري المباغتة والصدمة".

داعش العراق الإرهاب تنظيم داعش إرهابي مكافحة الارهاب داعش الإرهابية خلية الإعلام الأمني الاستخبارات العسكرية كركوك الفلوجة

موضوعات متعلقة

العراق.. انطلاق عملية أمنية من عدة محاور لملاحقة فلول داعش

تفاصيل صادمة يكشفها نائب البغدادي عن تنظيم داعش في العراق

ترشيحاتنا

حسام غالي : مجاهد لم يقدم مستندات تثبت سلامة موقفه وإقامة الانتخابات انتصار للجنة الشباب

بند في عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل التجديد

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

سيد معوض يتحدث عن أزمة شارة الكابتن في المنتخب ويعلق على موقف فتحي والإعلام الرياضي

حسام غالي يتحدث عن أزمة المنشطات وموقفه من رحيل عاشور عن الأهلي

باطلالة عدوانية المظهر .. مولين تكشف عن "فايف" الكهربائية |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ