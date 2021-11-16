عاجل
توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة.. استكمال تطعيم العاملين بالمحافظة.. التصدى للجراجات المغلقة أسفل العقارات.. إزالة التعديات على أراضى الدولة.. مراقبة منظومة النظافة الدلتا التكنولوجية تطبق قرار عدم السماح لغير المطعمين من الدخول الجامعة الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال V6 لأول مرة.. أستون مارتن تعود لجذورها بإصدار صيني حصري الليل وآخره.. عندما تمنت النساء زواج الرجل من الثانية| نوستالجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل صادمة يكشفها نائب البغدادي عن تنظيم داعش في العراق

نائب ابو بكر البغدادي
نائب ابو بكر البغدادي في العراق

نقلت صحيفة "القضاء" العراقية  عن نائب زعيم داعش أبوبكر البغدادي، خبايا "الأموال والثروات" وطرق جبايتها من قبل التنظيم الإرهابي، الذي حكم أجزاء واسعة من العراق وسوريا عام 2014 ولـ 3 سنوات تالية.

 

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله من قبل القوات الأمنية العراقية، كشف حجي حامد، والذي يلقب بـ  "سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري"، عن آلية إدارة المال وموارد التنظيم الاقتصادية، لاسيما أنه استلم إدارة ما كان يعرف بـ "بيت المال".


وكشف كيف كان داعش يحصل على إتاوات من تجار وميسورين في نينوى، تصل إلى 500 ألف دولار شهريا.. ومن يمتنع يواجه القتل!.

 

كما تحدث عن كيفية وصول واردات التنظيم خلال سنتي عمله في ديوان الركاز (تهريب النفط) لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا، تسلم إلى ديوان بيت المال.


وحسب اعترافاته فإن ميزانية التنظيم كانت تحتوي عند استلام منصبه عام 2016، على "250 مليون دولار و3 أطنان من الذهب، مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها أتى من صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف التجار ومساومتهم بالفدية".

 

كما كشف أن النفط العراقي كان يباع إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، فيما يهرب جزء إلى الخارج، وجزء آخر يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد.

 

واعترف حجي حامد، الذي كان من المُقربين من البغدادي في صيف العام 2014، حينما بدأ التنظيم بشن هجماته الاستراتيجية على المحافظات العراقية الوسطى والغربية، أن زعيم التنظيم وجه قادة المحاور في الهجمات للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنازل الميسورين ومخازن الأسلحة وعتاد الجيش وأثاث الشركات.

txt

العراق.. عملية أمنية من ثمانية محاور لملاحقة فلول داعش

txt

العراق: عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" شمال شرق بعقوبة

وأكد أن داعش أطلق سراح آلاف المُعتقلين في سجون المحافظات التي سيطر عليها، مُقابل الحصول على أسماء ضباط وأعضاء في الأجهزة الأمنية، لملاحقتهم وتصفيتهم.

 

يذكر أن الجبوري، وهو عراقي الجنسية، كان تولى مهام عدة داخل داعش من ضمنها "ديوان المال" و"مسؤول المشتقات النفطية" و"توزيع المكافآت" و"شؤون المفخخات" أيض

العراق داعش زعيم داعش أبوبكر البغدادي سوريا القوات الأمنية العراقية

موضوعات متعلقة

العثور على 10 صواريخ.. العراق: القبض على إرهابية تزود "داعش" بمعلومات أمنية

العراق ينتقم من داعش | سقوط أخطر العناصر الإرهابية بالبلاد في أسبوع

ترشيحاتنا

الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

V6 لأول مرة.. أستون مارتن تعود لجذورها بإصدار صيني حصري

الليل وآخره.. عندما تمنت النساء زواج الرجل من الثانية| نوستالجيا

معدل إصابات كورونا أقل من وفياتها.. ظاهرة غريبة تحدث في روسيا

دعاء مستجاب للمريض .. يحقق الشفاء العاجل بإذن الله

ما حكم صبغ الشعر للرجال؟ .. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

2000 جنيه لكل أسرة.. قرارات مهمة لمساعدة متضرري سيول أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

الطالع بجنيه والنازل بـ نص.. فهلوة أهالي المرج تتسبب في إلغاء الميكروباص أعلى الدائري| صور

فيديو

بين العصرية والغرابة| سر ملابس محمد رمضان الغريبة .."عرض مستمر"

فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

فيديو جراف.. أهالي الفيوم يضبطون حرامي موبايلات ويربطونه في عامود

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ