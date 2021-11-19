بريطانيا تعتزم إعلان حماس منظمة إرهابية.. تفاصيل

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة، أنه سيتم حظر حركة "حماس" كمنظمة إرهابية.

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس".

ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لأيديولوجيتها المناهضة للصهيونية، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.

يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حاليا في بريطانيا.

وأكدت على أنها "خطوة مهمة، لا سيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلى أن معاداة السامية شر دائم "لا أتحمله أبدا. يشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع، عندما يتعبدون وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت".

وتابعت: "ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.