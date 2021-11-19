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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار 3 صواريخ داخل مركبة بمحافظة نينوي في العراق

أرشيفية
أرشيفية

 أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بانفجار 3 صواريخ على الأقل داخل مركبة في محافظة نينوى شمالي البلاد من دون وقوع خسائر.

 

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن " ثلاثة صواريخ على الأقل كانت مخبأة داخل مركبة في منطقة مشيرفة بمحافظة نينوى انفجرت بسبب خلل فني من دون وقوع خسائر".

 

وأضاف أن "مجموعة مسلحة على ما يبدو كانت تنوي استخدام الصواريخ في الهجوم على هدف معين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

هذا وتشهد مدينة الموصل في محافظة نينوى شـمالي العراق، انتشارا أمنيا مكثفا، ووفقا لمصدر أمني، فإن ذلك يأتي ضمن ممارسة أمنية حسب توجيهات صادرة من وزارة الداخلية في 6 محافظات منها الموصل.

 

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.

 

بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
 

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